ИА «Ореанда-Новости». 2 мая пресса сообщила о нахождении в одной из квартир Санкт-Петербурга маленьких детей, проживающих в антисанитарных условиях. После публикаций в СМИ следователи начали доследственную проверку, сообщили в СК.

В ведомстве сообщили, что инициирован вопрос о принятии от МВД материалов проверки данного инцидента. Известно, что детей нашли в доме на территории Московского района.

Следователи намерены выяснить в каких условиях проживали дети и по какой причине, а также проверить правдивость фото и видео, распространяемых в СМИ. Действиям должностных лиц, осуществляющим профилактический надзор за данной семьёй, будет дана правовая оценка.