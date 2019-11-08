08.11.2019, 20:27
В Петербурге хозяин после отъезда квартиранта нашёл склад гранат
ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге хозяин квартиры нашёл несколько гранат, после того, как от него съехал квартирант, пишет «МК».
Сообщается, что мужчина пришёл наводить порядок в квартире, но нашёл боеприпасы.
Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что находку обнаружили на улице Карпинского. Сейчас жильцов дома эвакуируют. Силовики вынесли из квартиры три гранаты Ф-1 и две упаковки патронов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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