ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге хозяин квартиры нашёл несколько гранат, после того, как от него съехал квартирант, пишет «МК».



Сообщается, что мужчина пришёл наводить порядок в квартире, но нашёл боеприпасы.



Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что находку обнаружили на улице Карпинского. Сейчас жильцов дома эвакуируют. Силовики вынесли из квартиры три гранаты Ф-1 и две упаковки патронов.