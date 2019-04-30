ИА «Ореанда-Новости» Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании регионального правительства Санкт-Петербурга дал поручение организовать оплату за счёт бюджета услуг нянь для семей, в которых родились двойняшки и тройняшки. Соответствующие нормы планируется ввести с 1 января 2020 года.

Ранее данную социальную льготу намеревались применять лишь в отношении семей с тройнями, но затем было принято решение о расширении её сферы действия также на семьи с двойнями.

Городские власти собираются ввести специальный тариф на оплату соответствующих услуг. Субсидии будут выделяться с момента рождения детей до достижения ими возраста 1,5 года.