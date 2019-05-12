8-летний мальчик играл на площадке во Фрунзенском районе. Ребёнок забрался на пластмассовую горку и начал спуск, но правой ногой попал в дырку.Врачи установили, что у ребёнка двойной перелом со смещением. Родители мальчика настаивают, что в инциденте виноваты те, кто отвечает за эксплуатацию детской площадки. Отец ребёнка хочет привлечь должностных лиц к ответственности.