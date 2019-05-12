12.05.2019, 14:32
В Петербурге мальчик сломал ногу, прокатившись на дырявой горке
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге ребёнок получил двойной перелом ноги после того, как прокатился на горке на детской площадке - в ней оказалась дырка.
8-летний мальчик играл на площадке во Фрунзенском районе. Ребёнок забрался на пластмассовую горку и начал спуск, но правой ногой попал в дырку.
Врачи установили, что у ребёнка двойной перелом со смещением. Родители мальчика настаивают, что в инциденте виноваты те, кто отвечает за эксплуатацию детской площадки. Отец ребёнка хочет привлечь должностных лиц к ответственности.
8-летний мальчик играл на площадке во Фрунзенском районе. Ребёнок забрался на пластмассовую горку и начал спуск, но правой ногой попал в дырку.
Врачи установили, что у ребёнка двойной перелом со смещением. Родители мальчика настаивают, что в инциденте виноваты те, кто отвечает за эксплуатацию детской площадки. Отец ребёнка хочет привлечь должностных лиц к ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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