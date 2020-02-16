16.02.2020, 12:18
В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину, которую столкнул в реку
ИА «Ореанда-Новости». В центре Санкт-Петербурга нетрезвый мужчина столкнул женщину в реку Фонтанку, после чего занялся её спасением и утонул, заявляет городское ГУМЧС.
Инцидент случился в ночное время на набережной реки Фонтанки неподалеку от дома девяносто шесть.
Сообщается, что пьяный мужчина перекинул свою спутницу через ограждение. Далее попытался вытащить женщину из реки, применяя подручные средства. Не сумев помочь женщине выбраться на берег, он бросился в воду.
Оказавшуюся в холодной воде женщину смогли извлечь на берег до прибытия представителей спасательных служб. Женщину передали медикам для проведения осмотра.
На место происшествия прибыли водолазы. В 02.25 они нашли тело гражданина Узбекистана 1956 года рождения. Женщина 1971 года рождения сейчас находится в Маринской больнице. Ей поставлен диагноз переохлаждение.
Инцидент случился в ночное время на набережной реки Фонтанки неподалеку от дома девяносто шесть.
Сообщается, что пьяный мужчина перекинул свою спутницу через ограждение. Далее попытался вытащить женщину из реки, применяя подручные средства. Не сумев помочь женщине выбраться на берег, он бросился в воду.
Оказавшуюся в холодной воде женщину смогли извлечь на берег до прибытия представителей спасательных служб. Женщину передали медикам для проведения осмотра.
На место происшествия прибыли водолазы. В 02.25 они нашли тело гражданина Узбекистана 1956 года рождения. Женщина 1971 года рождения сейчас находится в Маринской больнице. Ей поставлен диагноз переохлаждение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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