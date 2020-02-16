Инцидент случился в ночное время на набережной реки Фонтанки неподалеку от дома девяносто шесть.Сообщается, чтоНа место происшествия прибыли водолазы. В 02.25 они нашли тело гражданина Узбекистана 1956 года рождения. Женщина 1971 года рождения сейчас находится в Маринской больнице. Ей поставлен диагноз переохлаждение.