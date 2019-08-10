ИА «Ореанда-Новости». На акции солидарности с московской оппозицией в Санкт-Петербурге задержали более 50 человек, пишет «Коммерсант».



Всего в митинге приняли участие около двухсот граждан. Отмечается, что во время акции провокатор плеснул газ из перцового баллончика в человека с плакатом. Обоих после этого задержали.



Митинг в Петербурге проводился в поддержку независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов.



В поддержку столичной акции также идут митинги в регионах. В частности, акции прошли во Владивостоке, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Томске, Хабаровске.