ИА «Ореанда-Новости». Власти Санкт-Петербурга решили приостановить деятельность ночных клубов, развлекательных центров, кальянных и детских игровых, пишет «Интерфакс».



Ограничения будут действовать до 30 апреля.



Кроме того, в период с 28 марта по 5 апреля в городе не будут работать кафе и рестораны, кроме доставки. В это время остановится работа розничной торговли, кроме точек с товарами первой необходимости, АЗС и аптек.