10.04.2020, 10:22
В Петербурге на строительство комплекса зданий Верховного суда будут потрачены 26,5 млрд рублей
ИА «Ореанда-Новости». На то, чтобы построить комплекс зданий Верховного суда в российском городе Санкт-Петербурге, включая здания, в которых будут располагаться судебный департамент, здания инженерно-технического блока, жилой дом на шестисот квартир с паркингом для сотрудников и судей, а также Дворец танцев Эйфмана, намерены потратить сумму в размере 26,5 миллиарда рублей.
Из этих средств 14,8 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета в нынешнем году, ещё 11,7 миллиарда рублей - в году следующем.
Об этом заявлено в материалах госзакупки на "оказание услуг по геотехническому мониторингу зданий и сооружений, которые попадают в зону риска при строительстве". Начальная цена данной государственной закупки - 42,6 миллиона рублей. Заказчиком является управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе управления делами президента России.
Изначально переезд Высшего арбитражного суда и Верховного суда был оценён более чем в пятьдесят миллиардов рублей. После того, как случилось объединение судов, произошло существенное сокращение планируемой суммы - до двадцати трёх миллиардов рублей, поскольку вместо двух зданий высших судов теперь необходимо построить всего одно.
Весной прошедшего года, накануне выборов в губернаторы, Александром Бегловым было предложено создать парк на улице Добролюбова, где планировалось изначально осуществить строительство комплекса зданий суда. В итоге приняли решение перенести строительство зданий, предназначенных для Верховного суда, на место расположения сада на Неве на Смольной набережной. Имеются планы на Добролюбова оставить лишь Дворец танцев.
Из этих средств 14,8 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета в нынешнем году, ещё 11,7 миллиарда рублей - в году следующем.
Об этом заявлено в материалах госзакупки на "оказание услуг по геотехническому мониторингу зданий и сооружений, которые попадают в зону риска при строительстве". Начальная цена данной государственной закупки - 42,6 миллиона рублей. Заказчиком является управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе управления делами президента России.
Изначально переезд Высшего арбитражного суда и Верховного суда был оценён более чем в пятьдесят миллиардов рублей. После того, как случилось объединение судов, произошло существенное сокращение планируемой суммы - до двадцати трёх миллиардов рублей, поскольку вместо двух зданий высших судов теперь необходимо построить всего одно.
Весной прошедшего года, накануне выборов в губернаторы, Александром Бегловым было предложено создать парк на улице Добролюбова, где планировалось изначально осуществить строительство комплекса зданий суда. В итоге приняли решение перенести строительство зданий, предназначенных для Верховного суда, на место расположения сада на Неве на Смольной набережной. Имеются планы на Добролюбова оставить лишь Дворец танцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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