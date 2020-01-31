31.01.2020, 15:40
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге при демонтаже обрушилась кровля спортивно-концертного комплекса.
В Санкт-Петербурге кровля спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилась при демонтаже. Об этом сообщило ГУ МЧС по городу.
Как сообщает служба, под завалами могут находиться рабочие, которые и осуществляли работы по демонтажу. Пока остаётся неизвестной площадь обрушения.
СМИ, ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщают о нескольких пострадавших. Сейчас их количество которых уточняется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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