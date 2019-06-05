05.06.2019, 15:57
В Петербурге открыли легальный бордель с куклами
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге открылся легальный бордель, в котором клиентов будут обслуживать куклы, пишет «MK.RU».
Отмечается, что прийти в заведение может любой желающий в возрасте от 18 лет. Клиентам предоставляется 10 кукол на выбор. Посетителям также дают гарантии на защиту от различных заболеваний.
Подобный бордель уже работает в Москве. В планах у владельцев открыть такое заведение в Екатеринбурге.
Отмечается, что прийти в заведение может любой желающий в возрасте от 18 лет. Клиентам предоставляется 10 кукол на выбор. Посетителям также дают гарантии на защиту от различных заболеваний.
Подобный бордель уже работает в Москве. В планах у владельцев открыть такое заведение в Екатеринбурге.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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