Отмечается, что прийти в заведение может любой желающий в возрасте от 18 лет. Клиентам предоставляется 10 кукол на выбор. Посетителям также дают гарантии на защиту от различных заболеваний.Подобный бордель уже работает в Москве. В планах у владельцев открыть такое заведение в Екатеринбурге.