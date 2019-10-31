ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в городе Санкт-Петербурге состоялась церемония возложения цветов в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Почтить память пришли на близкие друзья и представители государственной власти.

Церемония возложения цветов состоялась на территории городского Серафимовского кладбища. Напомним, что здесь находится общее захоронение жертв катастрофы и был установлен памятник под названием «Сложенные крылья». Этот монумент соорудили на месте захоронения останков погибших, идентифицировать которые специалистам не удалось. Отметим, что перед началом церемонии на Серафимовском кладбище прошла панихида. Местом её проведения был выбран Измайловский собор. Начало самой церемонии было ознаменовано краткой заупокойной службой священника. По словам руководителя благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирины Захаровой, обязанность людей, которые живут сейчас в России, хранить память о погибших. Она назвала это не просто ответственностью, а «тяжким крестом», который необходимо нести с честью. Слово было предоставлено главе комитета по социальной политике города Санкт-Петербурга Александру Ржаненкову. Чиновник отметил, что боль в сердцах людей не утихнет, несмотря на пройденное время. Необходимо держаться вместе, необходимо жить и бороться, напутствовал Ржаненков.

После посещения кладбища процессия направилась к памятнику «Сад памяти», который расположен на Румболовой горе на территории Ленинградской области. Здесь участники церемонии возложили цветы.

Катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Её считают одной из самых крупных в истории российской авиации. Лайнер выполнял рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург рухнул на Синайский полуостров, расположенный на территории Египта. В результате катастрофы погибло двести семнадцать пассажиров и семь человек экипажа воздушного судна. Федеральная служба безопасности рассматривает инцидент как совершение террористического акта.