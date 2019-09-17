17.09.2019, 20:37
В Петербурге проходит митинг против нарушений на выборах
ИА «Ореанда-Новости». Согласованный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах проходит в Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс».
Участники митинга требуют привлечь к ответственности виновных в нарушениях. Выступавший депутат Законодательного собрания города Алексей Ковалев заявил, что на прошедших выборах были допущены массовые нарушения.
Заявленная численность мероприятия – двести человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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