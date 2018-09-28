ИА «Ореанда-Новости». ЧП произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 28 сентября на Измайловском проспекте. В результате прорыва трубы с горячей водой под землю провалились машины, затопило кафе, два посетителя погибли. На месте работает Следственный комитет, прокуратура и Росгвардия.



О том, что два молодых человека погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в центре Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Это случилось около трёх часов ночи.

В «Теплосети» сообщают, что несмотря на все проведённые регламентные работы по подготовке к отопительному сезону, произошел прорыв трубопровода с горячей водой. В результате этого оказалось затоплено антикафе «Типичный Питер», погибли двое посетителей, провалились под землю два автомобиля, водители которых пострадали.

Из-за прорыва трубы вначале провалились авто, после кипяток начал уходить в кафе, расположенное в подвальном помещении одного из домов.

Водителю внедорожника, который оказался прямо в центре озера из кипящей воды, помогли очевидцы, самостоятельно покинуть салон автомобиля у него не получалось. Водитель второго автомобиля тоже выжил, но с сильнейшими ожогами был доставлен в больницу.

Двум погибшим посетителям кафе было около 20 лет. В ту ночь они отдыхали в заведении в компании, отмечали день рождения, пели в караоке.

После сообщения о подтоплении на место выехали спасатели МЧС и наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который также получил вызов о чрезвычайном происшествии.

Когда началось затопление, всех посетителей заведения эвакуировали, но двое парней вернулись за своими вещами, а выбраться из кафе уже не смогли. Сотрудники кафе рассказали, что также погиб, живший в заведении енот.

На данный момент теплоснабжение ограничили в близлежащих домах. Для расследования случившегося сформирована комиссия. На месте трагедии работают Росгвардия, прокуратура, Следственный комитет и МВД России. Идёт осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначен ряд экспертиз.