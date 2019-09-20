ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Санкт-Петербурге сообщили, что задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве, совершенном 23 года назад, пишет «МК».



Отмечается, что летом 1996 года в Петербурге на Железнодорожной улице был обнаружен труп женщины. Следствие выяснило, что её убил водитель такси, которому сегодня 49 лет. Установлено, что мужчина избил женщину до смерти, будучи в состоянии алкогольного опьянения.



Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.