20.09.2019, 16:40
В Петербурге раскрыли убийство, которое произошло 23 года назад
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Санкт-Петербурге сообщили, что задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве, совершенном 23 года назад, пишет «МК».
Отмечается, что летом 1996 года в Петербурге на Железнодорожной улице был обнаружен труп женщины. Следствие выяснило, что её убил водитель такси, которому сегодня 49 лет. Установлено, что мужчина избил женщину до смерти, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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