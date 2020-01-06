ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге 16-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела о грабеже, который произошёл в новогоднюю ночь, пишет «Интерфакс».



Инцидент произошёл на станции метро «Спасская». Там случился конфликт между подростком и мужчиной в костюме Деда Мороза, который профессионально работает на праздниках. Молодой человек подрался с мужчиной, выстрелил в него, а потом ударил его спутницу в костюме Снегурочки. Кроме того, у Деда Мороза был украден телефон.



По информации очевидцев, драка началась во время рэп-баттла, в котором принимали участие потерпевший и подозреваемый.