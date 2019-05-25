Ледокол спускали на Балтийском заводе. Отмечается, что это принципиально новый корабль. Сдача ледокола намечена на 2022 год. Сейчас также ведётся строительство ледоколов «Арктика» и «Сибирь».Крёстной матерью ледокола стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что ЦБ выпустит монету, которую посвятит атомному ледокольному флоту проекта 22220.