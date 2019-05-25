25.05.2019, 18:31
В Петербурге спущен на воду атомный ледокол «Урал»
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 «Урал».
Ледокол спускали на Балтийском заводе. Отмечается, что это принципиально новый корабль. Сдача ледокола намечена на 2022 год. Сейчас также ведётся строительство ледоколов «Арктика» и «Сибирь».
Крёстной матерью ледокола стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что ЦБ выпустит монету, которую посвятит атомному ледокольному флоту проекта 22220.
Ледокол спускали на Балтийском заводе. Отмечается, что это принципиально новый корабль. Сдача ледокола намечена на 2022 год. Сейчас также ведётся строительство ледоколов «Арктика» и «Сибирь».
Крёстной матерью ледокола стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что ЦБ выпустит монету, которую посвятит атомному ледокольному флоту проекта 22220.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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