ИА «Ореанда-Новости». 17-летняя школьница из Санкт-Петербурга подозревается в нападении на подростка. По данным полиции, девушка напала на улице на 11-летнего мальчика с ножом.

Инцидент произошёл 19 апреля в Кировском районе, 17-летняя девушка нанесла 11-летнему подростку ножевое ранение, звонок в полицию поступил из медучреждения, куда госпитализировали пострадавшего. Подросток рассказал, что его на улице Двинской возле дома ножом ударила неизвестная девушка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемую девушку задержали 22 апреля, она была «полностью изобличена в содеянном», сказали в полиции. Возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью». Старшеклассницу отпустили домой под подпиской о невыезде.