ИА «Ореанда-Новости». 3 мая в 10.30 в центре Санкт-Петербурга гражданка Китая упала в Неву, позируя для фото. Поиски девушки продолжаются, задействованы четыре катера городского гарнизона МЧС.

По данным ведомства, девушка упала в момент фотосессии. Ей на помощь в воду бросился соотечественник. Гражданина КНР достали из воды и госпитализировали. На месте работают водолазы, в поисково-спасательной операции задействованы четыре катера МЧС и один катер ОМОН, о случившемся уже сообщили в консульство Китая.