ИА «Ореанда-Новости» В ночь на 24 февраля на Невском проспекте в Санкт-Петербурге внедорожник BMW X6 наехал на тротуаре на группу пешеходов: двое погибли.

По информации, полученной от пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ленинградской области, 30-летний водитель, находясь за рулём автомобиля BMW X6, выехал на тротуар, где шли люди. В результате аварии два человека скончались на месте, трое были доставлены в больницу с травмами.

Как передаёт портал «Мойка78» со ссылкой на очевидцев аварии, водитель попытался скрыться с места происшествия, мужчина после наезда на пешеходов пытался вырулить обратно на проезжую часть. Стражи порядка задержали водителя.

Издание «Фонтанка» сообщает, что жертвами трагедии стали мужчина и женщина – 40-летний американец Тодд Эшли Кровел и жительница Москвы 38-летняя Евгения Корнеенкова.

Виновником аварии стал Мурад Касымов из Азербайджана, постоянно проживающий в Санкт-Петербурге. На его счету уже более пятидесяти нарушений правил дорожного движения, а также неоплаченные штрафы.

По последним данным, полученным от «Фонтанки», водитель, совершивший смертельный наезд, сел за руль, надышавшись дурманящего газа из шарика в одном из ночных клубов северной столицы, по словам самого Касымова, он «отключился» во время управления автомобилем из-за чего и въехал в пешеходную зону. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ещё одна ужасающая авария, унёсшая жизнь женщины произошла на Мурманском шоссе. Вечером 23 февраля автомобиль марки Opel вылетел на полосу встречного движения, где врезался в припаркованный Hyundai. В результате столкновения погибла женщина 43 лет, находившаяся в салоне Opel. 57-летний водитель и 13-летняя пассажирка получили травмы. 32-летний водитель Hyundai и его 13-летний пассажир также травмированы в результате аварии.



