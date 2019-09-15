Одновременно, будет приостановлено движение некоторых судов по акватории реки Невы.

Затворы петербургской дамбы закрыли сегодня, 15 сентября. Причина закрытия связана, прежде всего, с потенциальным повышением уровня воды в реке Неве. Вода в дельте реки может подняться до опасных значений. Сегодня метеорологи прогнозировали ливни и усиление юго-западного ветра до восемнадцати метров в секунду. Такая погода установилась сегодня в прибрежных районах города на Неве.

По информации, предоставленной дирекцией Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга, вода может подняться до критической отметки в сто шестьдесят сантиметров. Согласно плану работы вышеуказанного городского комплекса сооружений, решено было закрыть затворы дамбы в два часа дня с целью предотвращения ситуации наводнения. Такое решение было принято дирекцией Комплекса защитных сооружений совместно со специалистами Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

В связи с закрытием затворов Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга движение судов, курсирующих по Кронштадтскому корабельному фарватеру, будет приостановлено. Капитан морского порта под названием «Большой порт Санкт-Петербург» отдал соответствующее поручение в четыре часа дня.

Напомним, что Комплекс дамб и смежных гидротехнических сооружений протянулся через Финский залив. Строительство комплекса началось в 1979 году. Комплекс запущен в эксплуатацию в 2011 году. Стоимость проекта оценивается в восемьдесят семь миллиардов рублей.