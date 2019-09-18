Ключевой темой стало обсуждение потенциальных возможностей регионов Республики Карелии, которые входят в Арктическую зону Российской Федерации.

На совещании кроме представителей Проектного офиса развития Арктики присутствовали сотрудники Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительства Республики Карелия, а также предприниматели и общественные организации. По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, новая арктическая стратегия готовится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В настоящее время на первый план вышли вопросы благоустройства тех карельских территорий, которые входят в арктическую зону. Необходимо качественно улучшить жизнь людей в этих районах, ускорить рост в экономических показателях, создать благоприятные условия для ведения собственного бизнеса. При этом необходимо не забывать о сохранности экологических систем. Невозможно грамотно разработать концепцию развития арктической зоны России, не учитывая мнение местных жителей и предпринимателей, которые живут и ведут своё дело в непростых климатических условиях, заключил заместитель министра.

Для того, чтобы развивать партнёрство в государственно-частном секторе экономики необходимо учесть три основных составляющих: порт в городе Беломорске, развитие рыбоводческой отрасли и разведение биологических ресурсов в акватории Белого моря, а также арктический туризм. В Карелии есть все возможности для того, чтобы добиться во всех направлениях большого успеха.

Напомним, что собственные предложения по развитию Арктической зоны России может внести любой желающий на официальном сайте Проектного офиса развития Арктики. Предложения принимаются до 10 ноября текущего года.