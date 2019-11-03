ИА «Ореанда-Новости» Женщине понадобилась помощь в центре Петрозаводска. Прогуливаясь по местному парку, она случайно упала в реку Лосисинку. Течение стало быстро уносить пострадавшую.



По счастливой случайности в этот момент 22-летний житель города Аркадий Набиренков гулял в парке со своей девушкой. На помощь его позвали очевидцы, которые стали свидетелями происходящего. Молодой человек без раздумий бросился спасать женщину и вытащил её на берег.



Пострадавшая была легко одета и нуждалась в медицинской помощи, позже её доставили в больницу.