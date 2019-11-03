03.11.2019, 12:58
В Петрозаводске случайный прохожий спас тонущую в реке женщину
ИА «Ореанда-Новости» Женщине понадобилась помощь в центре Петрозаводска. Прогуливаясь по местному парку, она случайно упала в реку Лосисинку. Течение стало быстро уносить пострадавшую.
По счастливой случайности в этот момент 22-летний житель города Аркадий Набиренков гулял в парке со своей девушкой. На помощь его позвали очевидцы, которые стали свидетелями происходящего. Молодой человек без раздумий бросился спасать женщину и вытащил её на берег.
Пострадавшая была легко одета и нуждалась в медицинской помощи, позже её доставили в больницу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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