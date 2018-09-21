ИА «Ореанда-Новости». 19 и 20 сентября в разных районах Петрозаводска были найдены тела девушек, подозреваемого в убийствах удалось задержать. Им оказался 28-летний мужчина. Информацию сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.



В среду, 19 сентября около девяти часов вечера было найдено тело 20-летней девушки с явными признаками насильственной смерти – она погибла от ножевых ранений. Тело студентки четвёртого курса Петрозаводского медицинского колледжа обнаружили около общежития на улице Московской.







На следующий день, в четверг 20 сентября, около трёх часов дня нашли ещё одну девушку у стадиона «Юность» на улице Правды, это место находится в 30 минутах ходьбы от места обнаружения первой жертвы. Велосипедист нашёл её окровавленную, вторая жертва погибла до прибытия скорой помощи.

По информации местного издания «Республика», очевидец видел мужчину, убегающего с места преступления в сторону Национального театра, где он сел в машину такси. На нем была темная одежда и кепка.

«В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД по республике Карелия, подозреваемый задержан», — сообщили в Следственном комитете.

20 сентября вечером в лесополосе в районе Сулажгора подозреваемого задержали правоохранительные органы. Его уже опознал таксист, он отвозил предполагаемого злоумышленника с места убийства к месту жительства.

По версии следствия, вечером в среду 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующей день напал на 27-летнюю девушку у стадиона «Юность». В обоих случаях злоумышленник в качестве орудия убийства использовал нож. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), проинформировали в Следственном комитете.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.