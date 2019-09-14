ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Пенсионного фонда России рассказали журналистам «Российской газеты», в каких случаях граждане могут получить пенсионные выплаты в меньших по сравнению с обычным размерах.

Это может случиться из-за переезда в другой город – в данном случае может измениться региональный коэффициент.

Выплаты также могут быть уменьшены из-за неоплаченных жилищно-коммунальных услуг или штрафа – в таких случаях задолженность списывается из пенсии вплоть до полного погашения долга.

Кроме того, ПФР может вычесть из пенсии сумму, которая была излишне выплачена ранее. При этом подобные удержания не должны составлять более 20 % пенсии.

Во всех случаях в первую очередь следует обращаться за разъяснением в клиентские службы ПФР.