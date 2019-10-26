ИА «Ореанда-Новости» В получении страховой пенсии отказывают трети россиян. Главная причина – нехватка страхового стажа. Поводом для отказа также может послужить малое число пенсионных баллов. С такой проблемой в основном сталкиваются те пенсионеры, которым пришлось работать неофициально на протяжении долгих лет. А значит, работодатель не платил отчисления в Пенсионный Фонд.

Максимум, на что может претендовать пенсионер в таком случае, это социальная пенсия. Но и здесь есть свои нюансы. Стоит отметить, что она ниже страховой и получить её можно будет только через пять лет после наступления пенсионного возраста. Поэтому в ПФР рекомендуют заранее заботиться о своей пенсии: трудоустраиваться только официально и получать "чистую" зарплату. Альтернативный вариант – самостоятельно отчислять деньги в ПФР.