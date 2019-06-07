ИА «Ореанда-Новости» . Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.(ПМЭФ).

«Мы живем во время лёгких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости». Песков добавил, что конкретика появится, после того как у Москвы будет понимание того, какую позицию Киев на самом деле занимает в плане выполнения Минских договоренностей и нормализации отношений между странами. «Пока конкретики никакой нет», — резюмировал он.

Ранее, 5 июня, аналогичное мнение высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, говорить о встрече президентов России и Украины пока рано, поскольку на данный момент не ясно, какой политики будет придерживаться Киев.

За день до этого Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом две недели назад перед своим выступлением на форуме IFORUM 2019 в Киеве политик исключил возможность диалога с Москвой, а руководитель его администрации Андрей Богдан заявил, что если Украина хочет мира, то «разговаривать придется».

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошёл 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. 20 мая он вступил в должность.