ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В настоящее время по всей стране идёт период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Сегодня в Подмосковье школьники сдали основной государственный экзамен по химии, физике, географии и истории. Более 30 тысяч учеников прошли регистрацию для прохождения теста. По сообщению пресс-службы Министерства образования, задействовано 562 пункта для проведения экзамена, сдают 33286 человек, за ходом проведения экзаменационного испытания наблюдают 872 аккредитованных общественных наблюдателя. Основная часть школьников – 23082 ученика – сдают географию, 7204 школьника – химию, 2303 ученика – историю и всего лишь 697 человек сдают физику.

Помощь школьникам в прохождении государственной итоговой аттестации оказывают некоторые сетевые порталы. Всю достоверную информации выпускники могут найти на официальных ресурсах. Также на некоторых сайтах можно воспользоваться помощью при подготовке к тесту. Найти результаты экзамена также можно на официальных сайтах. К ним относятся: портал Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Сайт ЕГЭ (www.ege.edu.ru) , на котором также появляются результаты ОГЭ. Кроме того, найти данные относительно основного государственного экзамена можно на портале ОГЭ, там же публикуются и все новости, а также расписание.

Для тех, кто проходит государственную итоговую аттестацию, проведена горячая линия, куда может дозвониться любой желающий, чтобы получить всю интересующую информацию об экзамене. Также 9-классникам советуют изучить демоверсии контрольно-измерительных материалов. Это поможет наглядно увидеть правила оформления, порядок работы, критерии оценивания тестов. Но стоит отметить, что задания, которые содержатся в демоверсиях контрольно-измерительных материалов, не включают в себя все вопросы ГИА. Ежегодно Федеральный институт педагогических измерений размещает на официальном сайте документ, регламентирующий изменения в КИМ. Также портал содержит в себе банк открытых заданий ОГЭ.

Напомним, основной период ОГЭ проходит с 25 мая по 29 июня 2018 года.