22.11.2019, 07:58
В Подмосковье были задержаны лица, называющие себя коллекторами, которые должникам грозили расправой
ИА «Ореанда-Новости». Представительницей МВД России Ириной Волк было заявлено о том, что сотрудниками правоохранительных органов в Подмосковье были задержаны двое ненастоящих коллекторов, угрожавшие людям физической расправой. Задержанные родом из Северного Кавказа.
По заявлению Волк, в период с марта по сентябрь 2019 года задержанными осуществлялись звонки мужчине и его родственникам. Звонившие говорили, что они являются коллекторами и требовали возврата денежного долга по кредиту. При этом они угрожали людям физической расправой. Также лжеколлекоторы исписали стены домов оскорбительными словами в адрес должников.
Сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые. У них были найдены базы данных клиентов микрофинансовых организаций. Следственным управлением МВД "Орехово-Зуевское" по статьям "Самоуправство" и "Вандализм" возбуждены уголовные дела.
По заявлению Волк, в период с марта по сентябрь 2019 года задержанными осуществлялись звонки мужчине и его родственникам. Звонившие говорили, что они являются коллекторами и требовали возврата денежного долга по кредиту. При этом они угрожали людям физической расправой. Также лжеколлекоторы исписали стены домов оскорбительными словами в адрес должников.
Сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые. У них были найдены базы данных клиентов микрофинансовых организаций. Следственным управлением МВД "Орехово-Зуевское" по статьям "Самоуправство" и "Вандализм" возбуждены уголовные дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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