Задержанные родом из Северного Кавказа.По заявлению Волк, в период с марта по сентябрь 2019 года задержанными осуществлялись звонки мужчине и его родственникам. Звонившие говорили, что они являются коллекторами и требовали возврата денежного долга по кредиту. При этом они угрожали людям физической расправой. Также лжеколлекоторы исписали стены домов оскорбительными словами в адрес должников.Сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые. У них были найдены базы данных клиентов микрофинансовых организаций. Следственным управлением МВД "Орехово-Зуевское" по статьям "Самоуправство" и "Вандализм" возбуждены уголовные дела.