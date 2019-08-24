Сообщается, что инцидент произошёл вчера вечером, когда мужчина вместе с дочерью возвращались домой. Коллекторы встретили их в подъезде, они заявили, что являются сотрудниками банка, которому должен мужчина. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребёнка из пневматического пистолета.В результате мужчину и ребёнка отвезли в больницу с травмами ног различной степени тяжести. Сейчас полиция ведёт проверку по случившемуся.