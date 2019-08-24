24.08.2019, 16:12
В Подмосковье коллекторы обстреляли мужчину и его дочь
ИА «Ореанда-Новости». В подмосковном Красногорске коллекторы у подъезда подкараулили мужчину и открыли стрельбу по нему и его 9-летней дочери, пишет «Лента.ру».
Сообщается, что инцидент произошёл вчера вечером, когда мужчина вместе с дочерью возвращались домой. Коллекторы встретили их в подъезде, они заявили, что являются сотрудниками банка, которому должен мужчина. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребёнка из пневматического пистолета.
В результате мужчину и ребёнка отвезли в больницу с травмами ног различной степени тяжести. Сейчас полиция ведёт проверку по случившемуся.
Сообщается, что инцидент произошёл вчера вечером, когда мужчина вместе с дочерью возвращались домой. Коллекторы встретили их в подъезде, они заявили, что являются сотрудниками банка, которому должен мужчина. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребёнка из пневматического пистолета.
В результате мужчину и ребёнка отвезли в больницу с травмами ног различной степени тяжести. Сейчас полиция ведёт проверку по случившемуся.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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