заявлено в новостной заметке издания "Комсомольская правда", которое ссылается на представителя правоохранительных органов.Сообщается, что на днях мужчина посетил магазин, взял с прилавка пачку замороженных чубереков и, не заплатив за них, направился к выходу. Это было замечено директором магазина. Она попыталась остановить мужчину. Тогда тот достал из-за пазухи оружие и устроил стрельбу.. Она вызвала сотрудников полиции. Мужчина, устроивший стрельбу, был найден по горячим следам. Им оказался местный житель. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.