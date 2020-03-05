05.03.2020, 15:12
В Подмосковье мужчина из-за чебурека устроил стрельбу
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина, проживающий в подмосковном Дедовске, устроил стрельбу после того, как попытался украсть пачку чебуреков, заявлено в новостной заметке издания "Комсомольская правда", которое ссылается на представителя правоохранительных органов.
Сообщается, что на днях мужчина посетил магазин, взял с прилавка пачку замороженных чубереков и, не заплатив за них, направился к выходу. Это было замечено директором магазина. Она попыталась остановить мужчину. Тогда тот достал из-за пазухи оружие и устроил стрельбу.
Директор магазина не пострадала, хотя мужчина стрелял в её сторону. Она вызвала сотрудников полиции. Мужчина, устроивший стрельбу, был найден по горячим следам. Им оказался местный житель. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сообщается, что на днях мужчина посетил магазин, взял с прилавка пачку замороженных чубереков и, не заплатив за них, направился к выходу. Это было замечено директором магазина. Она попыталась остановить мужчину. Тогда тот достал из-за пазухи оружие и устроил стрельбу.
Директор магазина не пострадала, хотя мужчина стрелял в её сторону. Она вызвала сотрудников полиции. Мужчина, устроивший стрельбу, был найден по горячим следам. Им оказался местный житель. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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