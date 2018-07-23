ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковном городе Серпухове была найдена спортивная сумка, а в ней тело пятилетнего ребёнка – девочки, которая пропала накануне. Информацию об этом подтверждают в подмосковном следственном управлении Следственного комитета России. В СМИ сообщают о задержанном подозреваемом, которым оказался сосед. Однако эта информация официально не подтверждена.



Ребёнок пропал днём 22 июля, девочка исчезла с детской площадки во дворе, которая находилась рядом с домом, где она жила вместе с семьёй. Сумка с её телом была найдена рядом с железной дорогой в Серпухове.

На месте происшествия работают судмедэксперты, криминалисты и следователи, им необходимо выяснить причину смерти. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства (статья 105 УК РФ).

Ребёнка искала полиция, помогали волонтёры, родственники и соседи. Поисковая собака рано утром выела следователей к железной дороге, где и было найдено тело.

СМИ сообщают, что подозреваемый найден и в квартире предполагаемого убийцы уже идут обыски. По информации интернет-агентств, подозрение пало на 27-летнего соседа, мужчина живёт на той же улице. Очевидцы сообщают, что у мужчины могут быть отклонения в психике.

Подозрения на 27-летнего мужчину, проживающего на первом этаже того же дома, пало с самого начала. Об этом пишет сайт «МК.RU». По информации издания, в данном дворе люди общаются достаточно тесно между собой, они рассказали, что в тот день ребёнок был на улице с мамой и младшей сестрой. Мать играла с младшей девочкой в песочнице, а пятилетняя девочка каталась на самокате. Когда родительница поняла, что её дочь пропала, она обратилась к соседям. Семья из Таджикистана, они не говорят на русском, поэтому заявление в полицию подавали соседи по просьбе родителей.

На общем собрании во дворе люди напомнили ситуацию летом прошлого года, когда две девочек в лесопарке убежали от соседа, который бежал за ними со спущенными штанами. Дети пожаловались на это своим родителям. Тогда матери девочек обратились в полицию, с мужчиной провели беседу, в возбуждении уголовного дела отказали. Поступок мужчина объяснил желанием справить нужду.

По неофициальным данным сайта «МК.RU», у найденного тела не было обнаружено явных следов насилия, недалеко от того, места, где была найдена сумка, нашли обувь ребёнка, а позже при повторном обыске квартиры подозреваемого, были найдены следы обуви и отпечатки пальцев. После этого мужчину задержали по подозрению в убийстве.