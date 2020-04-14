ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители в Московской области оштрафовали более 600 человек за нарушение режима самоизоляции, пишет «Интерфакс».



Кроме того, полицейские вручили свыше 16 тысяч уведомлений гражданам старше 65 лет о необходимости соблюдения режима самоизоляции.



Подчёркивается, что сотрудники правоохранительных органов обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.



По последним данным, в России более 21 тысяч инфицированных коронавирусом. Больше всего заражённых - в Москве и области.