ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в городе Ступино полиция задержала заказчика и исполнителя планируемого похищения женщины ради завладения её московской квартирой, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что полиция задержала 32-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их подозревают в похищении человека.



Женщина нашла исполнителя, который согласился похитить её 65-летнюю тётю. Она хотела завладеть квартирой родственницы. За похищение она пообещала миллион рублей.



В отношении задержанных следственными органами принято процессуальное решение.