ИА «Ореанда-Новости». 4 сентября глава Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу рассказал о строительстве на добровольные пожертвования главного храма Вооружённых сил РФ. Он будет расположен на территории парка “Патриот”.



По словам члена Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонида Калинина, строительство поддержано Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Сергей Шойгу отметил, что главный храм Вооружённых сил Российской Федерации сможет оказать помощь военнослужащим не только в духовном развитии, но и в получении гуманитарных знаний.



По словам члена Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонида Калинина, строительство поддержано Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Сергей Шойгу отметил, что главный храм Вооружённых сил Российской Федерации сможет оказать помощь военнослужащим не только в духовном развитии, но и в получении гуманитарных знаний.

Министр обороны России отметил, что идея уже воплощена “в визуальной концепции проекта храмового комплекса”, включающий в себя выставочную экспозицию, которая посвящена истории становления российского государства и Вооружённых сил РФ.



Леонид Калинин утверждает, что этот храм будет являться “учебно-воспитательным храмовым комплексом Вооруженных сил РФ”. Он указал на то, что потребность в его появлении заключается в том, что воину важно ориентироваться в истории, из чего возникла идея строительства “учебно-воспитательного и духовного пространства”. По словам Леонида Калинина, этот проект будет направлен на воспитание армейской молодёжи, включая младший офицерский корпус, которому необходимо “соприкоснуться с историей в наглядном виде”.





Член Патриаршего совета по культуре в качестве примера привёл вдохновляющие на изучение истории батальные полотна Студии военных художников имени Грекова. Он подчеркнул, что комплекс создаётся, чтобы молодёжь смогла “наглядно, понятно” прочувствовать историю становления российского государства и Вооружённых сил РФ.





По словам Леонида Калинина, строительство главного храма Вооружённых сил Российской Федерации необходимо также для развития сотрудничества Русской православной церкви и Вооружённых сил РФ. Он отметил, что комплекс станет научно-методическим центром для священников, служащих во всех видах и родах войск. Для содействия строительству был создан благотворительный фонд “Воскресение”.