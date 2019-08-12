ИА «Ореанда-Новости». Во время сортировки мусора в комплексе переработки отходов обнаружили тело новорождённой девочки, пишет «Интерфакс».



Правоохранители начали доследственную проверку инцидента. Известно, что в ночь на 11 августа шесть машин привезли мусор из Раменского в комплекс по переработке. Сейчас следователи проверяют документы на машины, а также опрашивают водителей.



Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить, является ли ребенок живорождённым или мертворождённым, а также узнать причину смерти.