ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье школьница умерла, когда сдавала нормативы ГТО по плаванию.

17-летняя школьница умерла во время сдачи нормативов ГТО по плаванию. Следователи подмосковного Воскресенска пытаются восстановить обстоятельства смерти девочки. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

По информации следователей, школьница почувствовала себя плохо в воде. Она сдавала заплыв на дистанции 50 метров. После того, как девочка потеряла сознание, её вытащили из воды и вызвали медиков.

Девочка умерла в больнице, несмотря на старания персонала. Для выяснения причины инцидента будет проведена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент предполагается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.