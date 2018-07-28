ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье священник зарезал свою жену из-за того, что та хотела развестись с ним. Мужчина вывез её в лес и нанёс десять ударов ножом.

Денис Горовой, которого в Николо-Угрешском монастыре звали Дионисий, убил свою супругу Анну, поскольку та изъявляла желание развестись с ним. Согласно источнику, мужчина отвез жертву в лес, находящийся под Солнечногорском, это приблизительно в ста километрах от их места проживания, где ударил по жене ножом примерно десять раз. Непосредственно перед произошедшим Анна успела послать сообщение своей маме, где рассказала ей о том, что муж ведёт себя подозрительно странно.

Сначала Горовой отнекивался и заявлял, что ничего не знает о местонахождении своей супруги. Однако позже убийца всё же сознался в содеянном.



Во время расследования также выяснились некоторые детали семейной и личной жизни священника. Оказалось, что взаимоотношения между супругами начали портиться ещё два года назад, поскольку Горовой слишком много времени уделял работе. В последние несколько месяцев до своей смерти Анна настаивала на разводе, но Денис отказывался, поскольку считал, что это может нанести удар по его карьере.

Вместе с этим отец погибшей супруги священника рассказал, что сам духовный служитель был далеко не образцом для подражания, а его поведение совсем не соответствовало статусу и должности. По его словам,



он не был хорошим супругом и отцом, а материальные ценности, такие как, например, автомобили с высокой стоимостью, он любил намного больше, чем свою семью. Горовой неоднократно унижал свою супругу, оскорблял её и бил, а во время, свободное от церковных служб, он ходил по ресторанам.



С этим же и связана его не слишком удачная карьера как священника - из-за неподобающего поведения и образа жизни. В прошлом году, зимой, его даже выставили из церкви из-за того, что Горовой приставал к посетительницам.

Ещё раньше семья погибшей пыталась уговорить её оформить развод с мужем, но подверженная глубокой вере девушка говорила, что не собирается этого делать, так как они венчаны. В тот самый день, когда Горовой убил свою жену, Анна позвонила родителям и сказала, что они поедут прогуляться на север столицы. После этого телефон она уже не брала, на звонки отвечал Дионисий. Как потом оказалось, на тот момент Анны уже не было в живых.