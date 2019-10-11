11.10.2019, 18:32
В Подмосковье таможенники пойдут под суд за продажу якобы уничтоженного сыра
ИА «Ореанда-Новости». В суд передали дело о халатности против подмосковных таможенников, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что часть партии сыра, которая подлежала уничтожению, была отправлена в торговую сеть. Всего на таможню поступило 21 тонна сыра, экспертиза показала, что сыр подлежит уничтожению. Однако уничтожена была только часть партии, остальное пошло на реализацию.
Имена обвиняемых и количество реализованного продукта не сообщаются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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