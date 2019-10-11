ИА «Ореанда-Новости». В суд передали дело о халатности против подмосковных таможенников, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что часть партии сыра, которая подлежала уничтожению, была отправлена в торговую сеть. Всего на таможню поступило 21 тонна сыра, экспертиза показала, что сыр подлежит уничтожению. Однако уничтожена была только часть партии, остальное пошло на реализацию.



Имена обвиняемых и количество реализованного продукта не сообщаются.