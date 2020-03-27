ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали трёх мужчин, которые подозреваются в краже 180 тонн книг и в сдаче их на макулатуру. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Она уточнила, что книги оцениваются в 1,5 миллиона рублей.

Петрова рассказала, что в полицию обратился 35-летний москвич, работающий в сфере купли-продажи различных книг. Он сообщил, что у него похитили 180 тонн печатной продукции и другое имущество из гаражного бокса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали трёх молодых людей, ранее работавших на предпринимателя. По данному факту возбуждено уголовное дело.