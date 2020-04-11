ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК».



Воробьев пояснил, что мера касается любого вида транспорта: машины, мотоцикла, автобуса, троллейбуса, электрички.



Отмечается, что для пешеходов пропуск пока не нужен, однако им надо соблюдать режим самоизоляции. Для выхода на улицу требуется весомая причина - посещение магазина или аптеки, выгул собаки. Воробьев сообщил, что подмосковные электронные пропуска будут действовать в Москве, также, как и московские - в области.