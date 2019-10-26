26.10.2019, 21:59
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в городе Воскресенск полиция задержала 25-летнего мужчину – его подозревают в убийстве родителей, РИА Новости.
Накануне в одной из квартир города были найдены тела супругов с множеством колото-резаных ран.
Отмечается, что мужчина уже дал признательные показания. Сейчас следствие будет просить суд об аресте подозреваемого. Ведётся расследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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