ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в городе Воскресенск полиция задержала 25-летнего мужчину – его подозревают в убийстве родителей, РИА Новости.



Накануне в одной из квартир города были найдены тела супругов с множеством колото-резаных ран.



Отмечается, что мужчина уже дал признательные показания. Сейчас следствие будет просить суд об аресте подозреваемого. Ведётся расследование.