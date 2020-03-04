ИА «Ореанда-Новости» . В дошкольном учреждении недалеко от столицы России оставленные без присмотра воспитателей дети отравились крысиным ядом. Представитель московского СК Ольга Врадий сообщила, что после оказания необходимой медицинской помощи воспитанников отпустили домой.

Инцидент произошёл в Воскресенском районе. В больницу доставили пятерых детей из детского сада с сильным отравлением химическим веществом. Как оказалось, один из воспитанников учреждения, находясь в помещении без воспитателей, взял со стеллажа яд против крыс и отдал его другим детям.

Воспитанникам сделали промывание желудка, в настоящее время их здоровью ничто не угрожает. Следователи уже начали проверку по данному факту.