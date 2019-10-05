Отмечается, что труп нашла сестра погибшей поздно ночью. На теле обнаружено много ножевых ранений, есть также следы удушения.Известно также, что ценные вещи в доме, где нашли труп, не пропали. Сейчас идёт розыск убийцы, возбуждено уголовное дело.