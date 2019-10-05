05.10.2019, 13:28
В подмосковном Домодедове жестоко убита 17-летняя девушка
ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье в городе Домодедово обнаружено тело 17-летней студентки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СКР.
Отмечается, что труп нашла сестра погибшей поздно ночью. На теле обнаружено много ножевых ранений, есть также следы удушения.
Известно также, что ценные вещи в доме, где нашли труп, не пропали. Сейчас идёт розыск убийцы, возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что труп нашла сестра погибшей поздно ночью. На теле обнаружено много ножевых ранений, есть также следы удушения.
Известно также, что ценные вещи в доме, где нашли труп, не пропали. Сейчас идёт розыск убийцы, возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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