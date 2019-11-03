ИА «Ореанда-Новости» Крупный пожар произошёл в одном из складских помещений в городском округе Жуковский Московской области. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров. На борьбу с пожаром, которому присвоили повышенный уровень сложности, были направлены 59 человек и 16 единиц техники.

МЧС региона сообщает, что конструкция здания не выдержала и частично обрушилась. По предварительным данным, возгорание произошло на складе AliExpress. Сообщается, что пожар локализован, пострадавших нет. О причинах возгорания пока ничего не известно.