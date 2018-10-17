ИА «Ореанда-Новости». 17 октября около полудня в Керчи прогремел взрыв. Это случилось в столовой политехнического колледжа. По последним данным, в результате взрыва погибли десять человек, пострадали около полусотни людей, сообщают в пресс-службе Минздрава Крыма.



Обновление 13:40.

В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.



Что было известно ранее?

Ранее в правоохранительных органах сообщалось о десяти погибших и 40 пострадавших при взрыве, однако число раненых возросло до 50. Погибших по-прежнему насчитали десять человек. В Минздраве поясняют, что данные уточняются. Предположительной версией случившегося называют взрыв газа.

– На месте работает восемь бригад скорой помощи, задействована санавиация, — сообщили в пресс-службе.

– Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты, — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию компетентного источника.

Местная радиостанция Керчь.ФМ опубликовало с социальной сети фото эвакуированных возле здания людей, на фото видны спасатели и пожарные машины.

– На 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. Не хватает и носилок, используют двери, – пишет ресурс о случившемся.





На данный момент в здании политехнического колледжа работают сотрудники ФСБ, которые обследуют его на наличие опасности, а также изучают столовую, где случился взрыв, чтобы выяснить точный источник трагедии.

Известно, что взрыв газовой смеси рассматривается, как приоритетная версия случившегося.

Глава Крыма Сергей Аксенов срочно выехал на место происшествия в Керчь, сообщается в органах власти Республики Крым.









Напомним, похожий случай произошёл в дагестанской школе 2 октября. При «хлопке» пять подростков пострадали, получив ожоги от 60 до 90 процентов тела. В МЧС назвали причиной взрыва утечку газовоздушной смеси. 10 октября стало известно, что трое из пяти подростков, пострадавших при взрыве, скончались в больнице, они получили ожоги 80-90 процентов тела.

Взрыв произошёл после того, как включили напольные электрические весы в помещении тренерской комнаты. Электрический прибор дал искру, которая стала причиной взрыва газа, скопившегося в помещении.

