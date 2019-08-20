ИА «Ореанда-Новости» Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил журналистам газеты «Известия», что, согласно его подсчётам, в течение последнего времени в Польше было демонтировано более 420 советских памятников вне мест захоронений. В 1997 году их насчитывалось 561, а к 2018-му осталось лишь 134.

Дипломат считает, что «возобновление диалога и взаимодействия с Варшавой по историческим вопросам невозможно» до тех пор, пока власти официально отрицают освобождение Польши советскими солдатами. «Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчётов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдёт на нет», – сказал Андреев.

В 2017 году в Польше были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений. Памятники советским воинам-освободителям, как указывает российский посол, отнесены именно к этой категории. «Согласно нынешней польской исторической политике они страну якобы не освобождали, а оккупировали, и памятники эти символизируют «советское доминирование в Польше в послевоенный период», – рассказал дипломат. При этом официальной информации о количестве ликвидированных советских монументов нет.