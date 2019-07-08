08.07.2019, 17:11
В Польше погибла гандболистка сборной России
ИА «Ореанда-Новости». Игрок сборной страны по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Королевой было 20 лет. Сообщается, что она утонула в водоёме около площадки. Трагедия случилась после окончания чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки.
Королева выступала за клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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