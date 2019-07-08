ИА «Ореанда-Новости». Игрок сборной страны по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.



Королевой было 20 лет. Сообщается, что она утонула в водоёме около площадки. Трагедия случилась после окончания чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки.



Королева выступала за клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.