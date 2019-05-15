ИА «Ореанда-Новости» Представители российского посольства в Вашингтоне считают, что в деле разработчика компьютерных игр из России Олега Тищенко, задержанного в США, есть признаки провокации сотрудников американских спецслужб.

Тищенко был арестован в связи с обвинением в попытке вывоза из США руководства по эксплуатации истребителей F-16 и других самолётов. Обвинения были выдвинуты ещё летом 2016 года, но задержать подозреваемого удалось лишь в 2019-м после его экстрадиции из Грузии.

Органы, производящие расследование обстоятельств дела, установили, что в 2011 году Тищенко обратился через Интернет к пользователям тренажёров воздушного боя с просьбой поспособствовать в получении доступа к руководствам по эксплуатации F-16. Россиянин собирался купить их на интернет-площадке eBay, однако не преуспел вследствие «ограничений, наложенных на зарубежных покупателей».

Сейчас Тищенко содержится в тюрьме в штате Юта. Вину он не признаёт, указывая на то, что руководства к истребителям являются устаревшими, а ему они необходимы, чтобы разобраться в работе самолётов.