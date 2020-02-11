Нововведения коснутся организаций, выручка которых составляет более 10 миллиардов рублей за год. Правительство планирует утвердить список, в котором будут точно прописаны показатели, которые компании должны будут публиковать в открытом доступе на специальных сайтах.Однако в нём не содержится окончательный перечень показателей.



