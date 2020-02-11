11.02.2020, 14:28
В правительстве обсуждают вопрос о раскрытии нефинансовых показателей предприятий
ИА «Ореанда-Новости». В правительстве России обсуждают вопрос об утверждении списка обязательных к публикации нефинансовых показателей предприятий.
Нововведения коснутся организаций, выручка которых составляет более 10 миллиардов рублей за год. Правительство планирует утвердить список, в котором будут точно прописаны показатели, которые компании должны будут публиковать в открытом доступе на специальных сайтах.
Стоит отметить, что Федеральный закон об обязательной публикации нефинансовых показателей был принят ещё в 2017 году. Однако в нём не содержится окончательный перечень показателей.
Нововведения коснутся организаций, выручка которых составляет более 10 миллиардов рублей за год. Правительство планирует утвердить список, в котором будут точно прописаны показатели, которые компании должны будут публиковать в открытом доступе на специальных сайтах.
Стоит отметить, что Федеральный закон об обязательной публикации нефинансовых показателей был принят ещё в 2017 году. Однако в нём не содержится окончательный перечень показателей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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