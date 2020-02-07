ИА «Ореанда-Новости». Правительство РФ предложило облегчить процедуру получения российского гражданства.

Кабмин работает над новым проектом, который призван облегчить процедуру получения иностранцами российского гражданства. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

Сообщается, что законопроект уже находится на финальной стадии подготовки. Скоро он должен быть внесён в Госдуму.

Пресс-служба правительства подтвердила информацию и уточнила, что речь идёт об исключении одного из пунктов статьи закона «О гражданстве РФ». Так, у иностранцев может появиться возможность приобретать российское гражданство, не отказываясь от любого другого уже имеющегося.